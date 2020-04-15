Epic Games перенесла выход третьего сезона Fortnite на июнь
14:22, 15 апреля 2020Игры
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Разработчики планируют внести разнообразие в игровой процесс и добавить новые испытания.
Epic Games перенесла выход третьего сезона Fortnite / epicgames.com
Компания Epic Games продлила действие второго сезона второй главы Fortnite до 4 июня.
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Об этом говорится в сообщении разработчиков, опубликованном на официальном сайте.
"Мы продлеваем второй сезон второй главы Fortnite. Он завершится позже, не 30 апреля, как планировалось изначально. Выход третьего сезона второй главы намечен на 4 июня", - говорится в сообщении.
Разработчики также добавили, что планируют внести разнообразие в игровой процесс, добавить новые испытания, бонусы к опыту и сделать игрокам секретный подарок.
Напомним, в феврале 2020 года в многопользовательской онлайн игре Fortnite стартовал сезон под названием "Совершенно секретно".
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