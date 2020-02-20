В Fortnite стартовал сезон под названием «Совершенно секретно» (видео)

В игру добавили новые локации, скины и оружие.

В многопользовательской онлайн игре Fortnite стартовал сезон под названием «Совершенно секретно».

Новый игровой сезон будет посвящен шпионской тематике, а одним из новых героев станет Агент Meowscles — человекоподобный кот.

Игрокам предстоит выбрать одну из двух секретных группировок – «Тень» или «Призрак». В специальных операциях им нужно будет проникать на вражескую базу, уничтожать противников и их лидера.

Трейлер Fortnite «Совершенно Секретно»

В новом сезоне студия Epic Games изменила карту игры, добавив несколько новых локаций, среди которых вертолетная площадка, яхта, нефтяная вышка и дом в виде акулы. Также разработчики добавили новое оружие: неконтактные мины, гранаты-обманки и маскировочный аппарат.

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Еще одна геймплейная новинка – это возможность обыскать убитого противника, чтобы получить информацию о местоположении его товарищей по команде.

Кроме того, Epic Games добавила новые облики, среди которых скины человека-кошки, Мидаса, Здоровяка, Дины Мит и Дэдпула.

Что такое Fortnite

Fortnite – это популярная многопользовательская онлайн игра в жанре королевской битвы, где большое количество игроков с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте должны найти оружие и уничтожить противников. В процессе битвы игроки могут строить различные сооружения для обороны.

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