Последнее дополнение к игре Terraria выйдет 16 мая

Вместе с дополнением в игре появятся новые виды оружия, питомцы и противники.

Последние крупное дополнение к Terraria под названием Journey's End выйдет 16 мая 2020 года.

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Об этом в Twitter рассказал разработчик Demilogic Эндрю Спинкс.

Это будет четвертым по счету дополнением к игре, работа над ним велась в течение нескольких лет. Вместе с дополнением в игре появятся новые виды оружия, питомцы, противники и более 800 предметов.

Terraria - инди-игра в жанре приключенческой песочницы, разработанная американской студией Re-Logic. Была выпущена в 2011 году для ПК. После Terraria была портирована на PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и другие платформы.

Игра дает в распоряжение игрока процедурно генерируемый и изменяемый двумерный мир. Помимо добычи ресурсов и строительства сооружений, в игровом процессе Terraria также уделяется внимание исследованию мира, поиску сокровищ и сражениям с противниками.

Напомним, в начале апреля продажи приключенческой песочницы Terraria достигли 30 миллионов копий.