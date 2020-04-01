Тираж игры Terraria достиг 30 миллионов копий

ПК-версию игры купили 14 миллионов раз.

Продажи приключенческой песочницы Terraria достигли 30 миллионов копий.

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Об этом студия Re-Logic сообщила на официальном форуме игры.

Лидируют по числу продаж ПК (14 млн копий), а второе и третье место заняли мобильные устройства (8,7 млн копий) и консоли (7,6 млн копий).

Разработчики добавили, что находятся на финальной стадии подготовки обновления Journey's End. Патч добавит 800 предметов, дополнительный уровень сложности и мини-игру в гольф.

В честь такого достижения Re-Logic снизила стоимость игры в Steam на 50% - до 3 апреля апреля игру можно приобрести за 84 грн., а ее саундтрек - за 49 грн.

Напомним, за первые три дня в рознице Японии игра Animal Crossing: New Horizons разошлась тиражом в 1,88 млн копий (без учета цифровых продаж), что стало рекордом для Nintendo Switch в стране.

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