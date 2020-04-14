В Call of Duty: Warzone заблокировали более 70 тысяч читеров

Количество пользователей игры превысило 50 миллионов человек.

С момента релиза в шутере Call of Duty: Warzone заблокировали более 70 тысяч читеров.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщили разработчики из студии Infinity Ward.

Как отметили разработчики, только за последние две недели в игре было заблокировано 20 тысяч читеров. В студии пообещали усовершенствовать систему отчетов и методы борьбы с нарушителями. "У нас нулевая терпимость к читерам", – заявили в Infinity Ward.

Напомним, Call of Duty: Warzone вышла 10 марта на ПК, Xbox One и PS4. В первые сутки в шутер сыграли 6 миллионов человек. Месяц спустя, 10 апреля, количество пользователей игры превысило 50 миллионов человек.

Трейлер Call of Duty: Warzone

Что такое Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва". Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке. В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним героем, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться в перестрелке с другим пользователем за право вернуться в бой на специальной арене.