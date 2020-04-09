Riot Games блокирует игроков, которые покупают ключи к бета-тесту шутера Valorant

Цены на аккаунты с доступом к игре доходят до тысячи долларов.

Студия Riot Games заблокировала множество выставленных на продажу аккаунтов с доступом к закрытому бета-тесту шутера Valorant.

Об этом разработчики заявили на своей странице в Twitter.

В Riot Games призвали игроков не покупать учетные записи у других пользователей поскольку эти аккаунты будут блокироваться. Тем не менее, на площадке eBay в данный момент более 400 предложений о продаже аккаунта с доступом к закрытому бета-тесту Valorant. Цены на учетные записи с доступом к игре доходят до тысячи долларов.

Напомним, закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля. Игроки могли получить доступ к шутеру благодаря просмотру стримов на Twitch. Некоторые пользователи, которым выпал ключ, выставили свои учетные записи на продажу.

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 10 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На момент выхода в игре будет 5 локаций. Релиз Valorant намечен на лето 2020 года.

Геймплей Valorant