Сегодня стартовало закрытое тестирование шутера Valorant

Спустя всего час после начала закрытого бета-теста Valorant собрал на Twitch более 1,3 миллиона зрителей.

Сегодня, 7 апреля, стартовало закрытое бета-тестирование шутера Valorant от студии Riot Games.

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Для бета-теста разработчики выдали 50 тысяч ключей – половину для игроков из Европы, а половину – для пользователей в Северной Америке. Участникам тестирования будут доступны десять персонажей и две карты.

Спустя всего час после начала закрытого бета-теста Valorant собрал на площадке Twitch более 1,3 миллиона зрителей.

Трейлер Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 10 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На момент выхода в игре будет 5 локаций. Релиз Valorant намечен на лето 2020 года.

Когда именно закончится закрытое бета-тестирование – неизвестно.