Игра Hitman сегодня станет бесплатной в Steam

Сыграть бесплатно в стэлс-экшн про наемного убийцу можно будет до 12 апреля.

В игре Hitman пройдут бесплатные выходные. Акция стартует сегодня в 20:00 и продлится до 12 апреля. Скачать игру можно будет в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Соответствующая информация появилась на сайте SteamDB.

Трейлер Hitman

О чем Hitman

Hitman – это перезапуск легендарного стэлс-экшена про наемного убийцу. Игра состоит из нескольких эпизодов. Каждый эпизод – это отдельная локация с новыми заданиями для главного героя – Агента 47. Первый эпизод игры вышел в 2016 году на PS4, Xbox One и ПК. Вскоре он стал бесплатным. Остальные эпизоды приобретаются отдельно.

Согласно информации SteamDB, сегодня в 20:00 стартуют бесплатные выходные в аркадном баскетбольном симуляторе NBA 2K Playgrounds 2 и настольной игре Ticket to Ride: First Journey.

Напомним, в другом онлайн-магазине - Epic Games Store сегодня можно будет получить бесплатно детективный квест про легендарного Шерлока Холмса - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments