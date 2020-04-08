Завтра в Epic Games Store будут бесплатно раздавать Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Получить детективный квест про Шерлока Холмса можно будет до 16 апреля.

Завтра, 9 апреля, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно будет бесплатно получить детективный квест Sherlock Holmes: Crimes and Punishments от украинской студии Frogwares.

Раздача продолжится до 16 апреля.

Трейлер Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

О чем Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – это детективный квест про Шерлока Холмса от украинской студии Frogwares. В роли легендарного британского сыщика игроку предстоит раскрыть шесть преступлений. Помогать в расследовании будет доктор Ватсон. Игрок должен опрашивать свидетелей, осматривать места преступлений, искать улики, сопоставлять факты и выстраивать логические цепочки. На основе своего расследования игрок может предъявлять обвинение различным персонажам. Если игрок ошибся, то осудят невиновного. Некоторые дела в игре являются прямыми адаптациями оригинальных произведений сэра Артура Конан Дойла.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments вышла в 2014 году на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и ПК. Получить игру бесплатно можно здесь.

Напомним, завтра до 18:00 в Epic Games Store можно получить бесплатно аркаду Drawful 2, атмосферный приключенческий экшн Hob и загадочный квест Gone Home.