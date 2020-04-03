В Epic Games Store бесплатно раздают сразу три игры
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно бесплатно получить игры Drawful 2, Hob и Gone Home. Раздача продлится до 9 апреля.
Что такое Gone Home
Gone Home – это квест от первого лица, созданный студией Fullbright Company. Игра рассказывает про девушку Кейтлин, которая возвращается из путешествия и обнаруживает свой дом пустым. Пропали ее родители и младшая сестра Саманта. Девушке придется исследовать дом, чтобы понять, что случилось.
Трейлер Gone Home
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Что такое Drawful 2
Drawful 2 – это аркада, в которой игрокам необходимо использовать телефоны или планшеты для создания абсурдных рисунков. Затем другие игроки пытаются понять, что изображено на рисунке и угадать правильный ответ. Drawful 2 отлично подойдет для компании.
Трейлер Drawful 2
Игру можно получить бесплатно здесь.
Что такое Hob
Hob – это приключенческий экшн, в котором игроку предстоит исследовать неизвестный мир. Особенность игры в том, что сюжет в ней подается без слов.
Трейлер Hob
Получить бесплатно игру можно здесь.