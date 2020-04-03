В Epic Games Store бесплатно раздают сразу три игры

До 9 апреля пользователи могут получить бесплатно Drawful 2, Hob и Gone Home.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно бесплатно получить игры Drawful 2, Hob и Gone Home. Раздача продлится до 9 апреля.

Что такое Gone Home

Gone Home – это квест от первого лица, созданный студией Fullbright Company. Игра рассказывает про девушку Кейтлин, которая возвращается из путешествия и обнаруживает свой дом пустым. Пропали ее родители и младшая сестра Саманта. Девушке придется исследовать дом, чтобы понять, что случилось.

Трейлер Gone Home

Игру можно получить бесплатно здесь.

Что такое Drawful 2

Drawful 2 – это аркада, в которой игрокам необходимо использовать телефоны или планшеты для создания абсурдных рисунков. Затем другие игроки пытаются понять, что изображено на рисунке и угадать правильный ответ. Drawful 2 отлично подойдет для компании.

Трейлер Drawful 2

Игру можно получить бесплатно здесь.

Что такое Hob

Hob – это приключенческий экшн, в котором игроку предстоит исследовать неизвестный мир. Особенность игры в том, что сюжет в ней подается без слов.

Трейлер Hob

Получить бесплатно игру можно здесь.