Capcom спрашивает у фанатов, нужно ли серии Resident Evil больше ремейков
15:32, 07 апреля 2020Игры
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Разработчики также хотят получить отзывы о недавно вышедшем ремейке Resident Evil 3.
Capcom запустила опрос для поклонников серии игр Resident Evil / capcom.com
Компания Capcom на своем сайте запустила опрос для поклонников серии игр Resident Evil.
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С помощью опроса разработчики хотят получить отзывы о недавно вышедшем ремейке Resident Evil 3, а также узнать, чего бы пользователи хотели в дальнейшем: больше ремейков или сиквелов.
Resident Evil 3 Remake вышла на PS4, Xbox One и ПК 3 апреля. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов из 100 от прессы и 6,4 балла из 10 от пользователей.
capcom.com
Ранее появился слух о том, что студия M-Two Inc. готовит для Capcom еще одну игру в серии Resident Evil. Новый проект не связан с Code Veronica или Dino Crisis, а его масштаб больше, чем у последних релизов Capcom.
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