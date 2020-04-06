По Valorant пройдет киберспортивный турнир

Чемпионат стартует 10 апреля.

По условно-бесплатному шутеру Valorant пройдет киберспортивный турнир. Чемпионат стартует 10 апреля.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила профессиональная киберспортивная организация из США – NRG Esports.

В турнире примут участие киберспортсмены NRG Esports и перспективные игроки в Valorant. Имена конкретных игроков организаторы на данный момент не сообщили.

Следить за трансляцией турнира можно будет на канале стримера Mizkif на Twitch.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На данный момент в Valorant 9 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На релизе добавят еще одного героя. Также на момент выхода игры будет 5 локаций. Релиз Valorant намечен на лето 2020 года.

Напомним, закрытое бета-тестирование шутера Valorant стартует 7 апреля. Чтобы стать участником закрытого бета-теста, нужно завести учетную запись Riot, связать ее с Twitch и 7 апреля смотреть любой стрим этого шутера. Далее нужно будет ждать, когда пришлют приглашение на участие в тесте. Однако разработчики будут следить за нагрузкой на сервера и всех желающих пустить не получится.