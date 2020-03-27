Wargaming подала в суд Лос-Анджелеса против авторов игры Battle Prime

Создатели World of Tanks обвиняют своих бывших сотрудников в недобросовестной конкуренции.

Создатели World of Tanks, компания Wargaming.net, на днях подали иск в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) против своих бывших сотрудников – студии Blitz Team.

Как сообщили в Wargaming, предметом иска стала недобросовестная конкуренция, неправомерное использование товарных знаков, а также нарушение делового и профессионального кодекса штата Калифорния.

Кроме того, Wargaming требует аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании Blitz Team.

Студия Blitz Team была создана бывшими сотрудниками компании Wargaming, которые работали над проектом World of Tanks Blitz. В 2018 году они ушли из компании и основали свою студию Blitz Team. В нее, по утверждению Wargaming, перешли 30 членов команды, работавшей над World of Tanks Blitz. В декабре прошлого года Blitz Team выпустила на Android и iOS свою дебютную игру – шутер Battle Prime.

Компания Wargaming считает, что создатели Battle Prime намеренно выбрали такое название для студии с целью использования репутации известных товарных знаков - World of Tanks Blitz и World of Warships Blitz. В компании утверждают, что ответчики во время работы над WOT Blitz кроме заработной платы получили дополнительные выплаты от прибыли игры на общую сумму более 10 миллионов долларов. И в рамках общих договоренностей обязывались не конкурировать с Wargaming и не переманивать его сотрудников.

"После ухода менеджмента World of Tanks Blitz, компании стало известно, что еще до окончания переговоров они планировали покинуть Wargaming и открыть свою студию по разработке видеоигр не позднее февраля 2018 года. Компания Wargaming также нашла доказательства того, что Менеджмент WOTB еще до ухода из Wargaming начал агитировать сотрудников присоединиться к своей новой компании, которую впоследствии назвали Blitz Team" — сообщил Крис Пондер, представитель юридической фирмы Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, которая представляет Wargaming в этом разбирательстве.

Кроме того, в феврале этого года Wargaming обратилась в суд Никосии (Кипр), который вынес решение в пользу компании, запретив использование слова Blitz, сходных с ним наименований и товарных знаков на территории ЕС. Компания утверждает, что на судебный запрет отреагировали платформы Google Play и App Store, и удалили Battle Prime из своих онлайн-магазинов. Однако в украинских Play Market и AppStore игру по-прежнему можно скачать.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре 2019 года компания Wargaming подала иск в Верховный суд Беларуси в отношении своих бывших сотрудников. Главной претензией стало нарушение исключительных прав компании на игровой движок DAVA Engine, который использовался при создании World of Tanks Blitz. Ранее открытая версия этого движка свободно размещалась на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов – GitHub. Но в 2014 году Wargaming приобрела права на этот движок, усовершенствовала его, и с тех пор он не является Open Source технологией. Авторы Battle Prime утверждают, что создали игру на собственном закрытом движке Blitz Engine. Судебное заседание запланировано на апрель 2020 года.