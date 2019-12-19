Создатели World of Tanks хотят отсудить у бывших сотрудников почти $1,7 миллиона

Компания Wargaming утверждает, что бывшие работники незаконно использовали ее движок для своей игры.

Компания Wargaming.net подала в суд на пятерых своих бывших сотрудников, которые ранее работали над игрой World of Tanks Blitz. Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила инди-студия Blitz Team, куда ушли работать сотрудники Wargaming.

Студия Blitz Team недавно, 9 декабря, выпустила свою дебютную игру — мобильный шутер Battle Prime. По заявлениям разработчиков, он был создан на собственном закрытом движке Blitz Engine. Однако Wargaming.net считает, что ее бывшие сотрудники незаконно работали с движком DAVA Framework/DAVA Engine, который использовался при создании World of Tanks Blitz и World of Tanks Generals.

Однако в Blitz Team утверждают, что этот движок распространялся по открытой BSD3-лицензии и Wargaming.net знала об этом. В компании Wargaming подтвердили факт подачи иска, а также пояснили, что в 2014 году они приобрели права на движок DAVA Engine, усовершенствовали его и с тех пор он не является Open Source технологией.