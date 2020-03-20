"Это лучше, чем секс": что думают игроки про Doom Eternal

Игроки хвалят Doom Eternal за хорошую графику, стрельбу, дизайн локаций и врагов, а также за тяжелую музыку.

Сегодня состоялся релиз шутера Doom Eternal. Игра от студии id Software вышла на PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia.

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На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 90 баллов из 100 от критиков, а также 8,9 баллов из 10 от игроков. А на площадке Steam более 2200 отзывов, из которых 87% положительных.

Игроки хвалят Doom Eternal за хорошую графику, стрельбу, дизайн локаций и врагов, а также за музыку.

Отзывы игроков:

"Интересное сочетание шутера и платформера. Очень понравился дизайн врагов. В Doom Eternal интересный лор и история! А еще нет никаких микротранзакций", – пишет пользователь под ником geweth.

"Игра получилась отличной. В целом похожа на первую часть, даже очень похожа. Но и отличий достаточно. Не хочу спойлерить, просто скажу, что у главного героя появились разные способности – рывок вперед, карабканье по стенам и т.д. Игра ощущается сложнее первой части. Теперь попав на арену с врагами, уже не получится сначала расправиться с легкими врагами, чтобы не путались под ногами, и потом заняться самыми сложными боссами. Пока не замочишь боссов, мелкие враги вылезают бесконечно. Самое главное, что есть в игре - стрельба, и она получилась великолепной. Оружие стало лучше ощущаться и выглядит покруче. Если в первой части враги всегда оставались одинаковыми, то тут, когда стреляешь от врагов отлетают всякие ошметки. Можно здорово изуродовать врага. Все это веселье проходит под тяжелую рок-музыку. В этот раз демоны вторглись на Землю, так что предстоит прогулка по земным локациям. Все выглядит отлично, современно, хотя графика не прям супер (после Red Dead Redemption 2 так ощущается почти каждая игра). Оптимизация отличная", – пишет real100man.

"Это лучшее продолжение, которое можно было ожидать. Стало лучше абсолютно все. Это такой же Doom, что и в 2016-м году, только более отполированный, доведенный до совершенства. Игровой процесс стал намного быстрее, что очень радует. Оптимизация и графика просто на высочайшем уровне.... Музыка написана тем же самым Миком Гордоном... Что еще надо для счастья?" – отметил Apollyon.

"Это лучше, чем секс", – написал Yuki.

"Моя девушка бросила меня, потому что я потратил 90 баксов на эту игру, вместо того, чтобы сводить ее на ужин в Mcdonalds. Но это не имеет значения. Женщины временны. А Doom – вечный", – отметил PHYCOЯΛX.

"Медленные загрузки, "телепортации" врагов… Я бы не рекомендовал покупать игру сейчас, пока разработчики не устранили проблемы с производительностью", – SpiderJerusalem.

"Пожалуйста, ради всего святого, id Software, добавьте поддержку мышки и клавиатуры в версию игры для PS4. В Doom Eternal очень сложно играть на контроллере. И это просто расстраивает меня", – говорит jkgaming101.

"Это все еще Doom. Мясо, убийства, кровь, кишки - смерть! Игра стала шире, больше секретов, возможностей прокачки, уровни намного больше и сложнее. Рекомендую", – написал Thomas Thomson.

Напомним, сегодня также состоялся релиз шутера Doom 64. Это переиздание игры, которая вышла в 1997 году для Nintendo 64. Ее получили бесплатно все, кто оформил предзаказ на Doom Eternal. В магазине цифровой дистрибуции Steam шутер Doom 64 можно взять отдельно за 40 грн. В украинском PS Store за нее просят 159 грн.