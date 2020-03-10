В переиздании Doom 64 появится новая глава

В переиздании игры также появятся несколько новых функций.

В переиздании Doom 64, которое в качестве бонуса получат игроки, предзаказавшие Doom Eternal, появится новая глава.

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Как сообщили разработчики, события новой сюжетной главы развернутся после завершения основной истории. После уничтожения Матери всех демонов станет известно, что у нее была сестра, которую тоже нужно будет победить.

В переиздании игры появятся и несколько новых функций, которые облегчат управление на геймпадах. Кроме того, на ПК Doom 64 будет поддерживать до 1000 кадров в секунду.

Переиздание DOOM 64 выйдет 20 марта на PS4, Xbox One и РС.

Напомним, ранее на Youtube-канале IGN опубликовали почти 13 минут мультиплеерного режима игры Doom Eternal.

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