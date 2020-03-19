Control, Disco Elysium и игра про гуся: объявлены победители Game Developers Choice Awards

Untitled Goose Game получила очередную награду "Игра года".

18 марта состоялась церемония вручения наград Game Developers Choice Awards.

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Обычно церемония приурочена к Game Developers Conference, однако в этот раз победителей объявили онлайн, поскольку конференцию перенесли на лето из-за пандемии коронавируса.

Игрой года по версии GDCA стала Untitled Goose Game. А больше всего наград - три - досталось игре Control: за лучший звук, лучшие технологии и лучший визуальный дизайн.

Полный список победителей Game Developers Choice Awards 2020:

Игра года - Untitled Goose Game;

Лучший дебют - ZA/UM (за Disco Elysium);

Премия инноваций - Baba Is You;

Лучшие технологии - Control;

Лучший нарратив - Disco Elysium;

Лучший звук - Control;

Лучшая VR/AR-игра - Vader Immortal;

Лучшая мобильная игра - What the Golf?;

Лучший визуальный дизайн - Control;

Лучший дизайн - Baba Is You;

Приз зрительских симпатий - Children of the Light.

Напомним, Untitled Goose Game стала игрой года по версии DICE Awards 2020.

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