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Control, Disco Elysium и игра про гуся: объявлены победители Game Developers Choice Awards

11:58, 19 марта 2020
Игры
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Untitled Goose Game получила еще одну награду "Игра года" / goose.game

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Обычно церемония приурочена к Game Developers Conference, однако в этот раз победителей объявили онлайн, поскольку конференцию перенесли на лето из-за пандемии коронавируса. 

Игрой года по версии GDCA стала Untitled Goose Game. А больше всего наград - три - досталось игре Control: за лучший звук, лучшие технологии и лучший визуальный дизайн.

Полный список победителей Game Developers Choice Awards 2020: 

  • Игра года - Untitled Goose Game;
  • Лучший дебют - ZA/UM (за Disco Elysium);
  • Премия инноваций - Baba Is You;
  • Лучшие технологии - Control;
  • Лучший нарратив - Disco Elysium;
  • Лучший звук - Control;
  • Лучшая VR/AR-игра - Vader Immortal;
  • Лучшая мобильная игра - What the Golf?;
  • Лучший визуальный дизайн - Control;
  • Лучший дизайн - Baba Is You;
  • Приз зрительских симпатий - Children of the Light.

Напомним, Untitled Goose Game стала игрой года по версии DICE Awards 2020.

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