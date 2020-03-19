Control, Disco Elysium и игра про гуся: объявлены победители Game Developers Choice Awards
11:58, 19 марта 2020Игры
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Untitled Goose Game получила очередную награду "Игра года".
Untitled Goose Game получила еще одну награду "Игра года" / goose.game
18 марта состоялась церемония вручения наград Game Developers Choice Awards.
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Обычно церемония приурочена к Game Developers Conference, однако в этот раз победителей объявили онлайн, поскольку конференцию перенесли на лето из-за пандемии коронавируса.
Игрой года по версии GDCA стала Untitled Goose Game. А больше всего наград - три - досталось игре Control: за лучший звук, лучшие технологии и лучший визуальный дизайн.
Полный список победителей Game Developers Choice Awards 2020:
- Игра года - Untitled Goose Game;
- Лучший дебют - ZA/UM (за Disco Elysium);
- Премия инноваций - Baba Is You;
- Лучшие технологии - Control;
- Лучший нарратив - Disco Elysium;
- Лучший звук - Control;
- Лучшая VR/AR-игра - Vader Immortal;
- Лучшая мобильная игра - What the Golf?;
- Лучший визуальный дизайн - Control;
- Лучший дизайн - Baba Is You;
- Приз зрительских симпатий - Children of the Light.
Напомним, Untitled Goose Game стала игрой года по версии DICE Awards 2020.
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