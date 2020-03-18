PlayStation 5 – главное с презентации консоли нового поколения

Много технических подробностей и ни слова про дизайн.

Сегодня компания Sony провела трансляцию, на которой было рассказано о консоли нового поколения – PlayStation 5. О главных технических особенностях новой приставки рассказывал один из ведущих разработчиков PS5 – Марк Церни.

Саму презентацию можно было посмотреть здесь.

Главное с презентации PlayStation 5:

Как отметил Марк Церни, первое, о чем просили компанию разработчики игр – это о переходе консоли на SSD. Такой ход позволит уменьшить размер игр, так как не нужно будет использовать повторяющиеся файлы. Именно поэтому в PlayStation 5 будет стоять накопитель SSD емкостью 825 ГБ.

Также Церни отметил, что в текущей приставке, PS4, простаивает много оперативной памяти, поскольку она хранит много контента, который может быть использован только потенциально. На PlayStation 5 будет очень быстрая скорость передачи данных, благодаря чему все 16 ГБ оперативной памяти будут использоваться для игры.

Кроме того, загрузки в играх будут практически моментальными. Это касается и установки патчей.

Технические характеристики PS5

Процессор — 8-ядерный AMD Zen 2 на частоте 3,5 ГГц

Графическое ядро — 10,28 терафлопс на базе AMD RDNA 2

Оперативная память — 16 гигабайт GDDR6 на скорости 446 гигабайт в секунду

Память — 825 гигабайт SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 гигабайт в секунду

Привод — 4К UHD Blu-Ray.

Обратная совместимость

Главный разработчик консоли, Марк Церни отметил, что на данный момент компания не может подтвердить, будут ли все игры от PS4 работать и на PS5. Дело в том, что новая консоль очень быстрая, и для обратной совместимости приходится проверять отдельно каждую игру. А вот про обратную совместимость с PS1, PS2 и PS3 ничего сказано не было.

Трассировка лучей

Также Марк Церни рассказал про технологию трассировки лучей. В PlayStation 5 она будет использоваться как для визуального ряда, так и для создания 3D-звука. Это одна из особенностей консоли нового поколения.

К сожалению, дизайн консоли PlayStation 5 на презентации не показали.

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