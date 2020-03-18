Презентация PlayStation 5 – прямая трансляция (видео)

Ролик с презентацией был записан заранее, и предназначался для конференции разработчиков видеоигр GDC 2020.

Сегодня в 18:00 по киевскому времени, Sony презентует PlayStation 5. О консоли нового поколения расскажет один из главных разработчиков приставки – Марк Церни.

Показывать новую консоль будут в блоге PlayStation. Трансляцию презентации PS5 проводит и УНИАН.

Презентация PlayStation 5

Ролик компания записала заранее, и он был предназначен для конференции разработчиков видеоигр GDC 2020, которую перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса. В трансляции один из главных разработчиков консоли – Марк Церни расскажет о системной архитектуре PlayStation 5 и о том, как она повлияет на будущее игр.

Что известно о PlayStation5

В январе этого года на выставке потребительской электроники CES 2020, компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5, а также подтвердила главные особенности консоли:

Накопитель SSD, призванный сократить время загрузки в играх;

Аппаратная поддержка технологии трассировки лучей;

Адаптивные курки в новом контроллере DualShock 5;

Аппаратная поддержка 3D-звука;

Привод Ultra HD Blu-ray.

В прошлом году компания подтвердила, что у PlayStation 5 будет существенный прирост производительности по сравнению с приставкой текущего поколения – PS4. В подтверждение своих слов Sony показала результаты загрузки "открытого мира" в игре Marvel’s Spider-man. На PS4 загрузка заняла 15 секунд, а на PS5 — 0,8 секунды.

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