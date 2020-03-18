В Assassin's Creed Odyssey пройдут бесплатные выходные

Игра будет бесплатной с 19 до 22 марта для пользователей Xbox One, PlayStation 4 и Windows PC.

В приключенческом блокбастере Assassin’s Creed Odyssey с 19 по 22 марта пройдут бесплатные выходные.

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Компания Ubisoft сообщила, что акция доступна для пользователей Xbox One, PlayStation 4 и Windows PC.

Во время бесплатных выходных пользователям будет доступен весь контент игры, а также возможность разблокировать набор "Римлянин Эцио" от Ubisoft Club.

Действия игры Assassin’s Creed Odyssey разворачиваются в эпоху Древней Греции во время Пелопоннесской войны. Игроку предоставлены на выбор два главных героя: спартанские наемники Алексиос и Кассандра, являющиеся потомками легендарного царя Леонида.

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