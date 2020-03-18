цей матеріал доступний українською

В Assassin's Creed Odyssey пройдут бесплатные выходные

11:59, 18 марта 2020
Игры
172 0
Assassin's Creed Odyssey на выходных станет бесплатной / store.steampowered.com

Читайте такжеИз-за вспышки COVID-19 компании вскоре могут начать переносить игровые релизы - СМИ

Компания Ubisoft сообщила, что акция доступна для пользователей Xbox One, PlayStation 4 и Windows PC.

Во время бесплатных выходных пользователям будет доступен весь контент игры, а также возможность разблокировать набор "Римлянин Эцио" от Ubisoft Club.

Действия игры Assassin’s Creed Odyssey разворачиваются в эпоху Древней Греции во время Пелопоннесской войны. Игроку предоставлены на выбор два главных героя: спартанские наемники Алексиос и Кассандра, являющиеся потомками легендарного царя Леонида.

Напомним, онлайн-сервис для размещения, продажи и загрузки инди-игр – Itch.io устроил масштабную распродажу со скидками до 100%. Акцию приурочили к тому, что во многих странах из-за пандемии коронавируса люди вынуждены были отправиться на карантин.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter