Из-за коронавируса разработчики стали отдавать свои игры бесплатно

Акция продлится до 14 апреля.

Онлайн-сервис для размещения, продажи и загрузки инди-игр – Itch.io устроил масштабную распродажу со скидками до 100%. Акцию приурочили к тому, что во многих странах из-за пандемии коронавируса люди вынуждены были отправиться на карантин. И чтобы геймерам было во что поиграть, многие игры стали отдавать бесплатно.

Так как портал посвящен маленьким независимым играм, то и в акцию попали в основном экспериментальные и низкобюджетные проекты. Однако они не менее интересны и способны на несколько часов развлечь игроков.

Так, к примеру, по скидке в 100% можно получить игру Voltark, где нужно будет выживать на неизвестной планете. Или же можно получить бесплатно веселую пиксельную "стрелялку" Galactic Wars, в которой нужно уничтожать вражеские космические корабли. Еще есть Fidel Dungeon Rescue. Это проект в жанре roguelike, где игрок в роли пса должен пройти множество опасных подземелий.

Трейлер Fidel Dungeon Rescue

С полным списком игр можно ознакомиться здесь. Акция продлится до 14 апреля.

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