Завтра Sony презентует PlayStation 5

Главный разработчик консоли расскажет о технических характеристиках PS5.

Завтра, 18 марта, в 18:00 по киевскому времени Sony презентует PlayStation 5. О консоли нового поколения расскажет один из главных разработчиков приставки – Марк Церни.

Об этом компания Sony сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Завтра главный системный архитектор PS5 Марк Церни поделится дополнительной информацией о системной архитектуре PlayStation 5 и о том, как она повлияет на будущее игр», - сообщила Sony.

Ранее компания Sony только вкратце упоминала характеристики новой консоли и показала логотип PS5. Ожидается, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года.

Напомним, главный конкурент Sony на игровом рынке – компания Microsoft вчера раскрыла все характеристики приставки Xbox Series X, а также продемонстрировала новые особенности консоли.

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