Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X (видео)

В новом Xbox можно будет переключаться между играми и расширять память специальными картами.

Компания Microsoft раскрыла все технические характеристики своей консоли нового поколения – Xbox Series X.

Данные о новой игровой приставке Microsoft опубликовала на своем официальном сайте.

В Xbox Series X будет 16 ГБ GDDR6 и диск SSD на 1 терабайт. Память можно будет расширять с помощью специальной карты.

Основные технические характеристики Xbox Series X:

Процессор — 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц

Видеокарта — 12 терафлопс на базе AMD RDNA 2

Оперативная память — 16 ГБ формата GDDR6:

- 10 ГБ на скорости 560 гигабит в секунду

- 6 ГБ на скорости 336 гигабит в секунду

Память — SSD на 1 ТБ формата NVME

Привод — 4K UHD Blu-Ray

Дополнительный слот на расширение SSD-память до 1 ТБ

USB 3.2-слот для внешнего накопителя

Поддержка до 8К и 120 FPS, но оптимальная цель — 4К и 60 FPS

Также новая консоль будет поддерживать трассировку лучей. Эту функцию компания показала на примере игры Minecraft.

Кроме того, компания продемонстрировала возможности новой консоли. К примеру, Microsoft показала, что время загрузки игры в Xbox Series X сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.

Время загрузки в Xbox Series X

Следующая особенность Xbox Series X – заморозка. Владельцы консоли нового поколения от Microsoft смогут переключаться между играми, не закрывая их. То есть, можно будет поставить на паузу игру, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Удобная функция, особенно для тех, кто не любит долго ожидать начало матча в сетевых шутерах. Всего компания показала, что таким образом можно запустить до пяти игр одновременно.

Запуск пяти игр одновременно на Xbox Series X

Также Microsoft рассказала о новом геймпаде Xbox Series X. В нем будет новая крестовина, Bluetooth с низким энергопотреблением, снижена задержка ввода, и добавлена отдельная кнопка для скриншотов и видео.

Кроме того, авторы портала Digital Foundry разобрали Xbox Series X и продемонстрировали как выглядит новая консоль изнутри.

Из чего состоит Xbox Series X

Напомним, выход консоли следующего поколения от Microsoft запланирован на конец 2020 года. На данный момент компания никак не комментировала возможность переноса Xbox Series X из-за коронавируса.

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