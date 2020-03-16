Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X (видео)
Компания Microsoft раскрыла все технические характеристики своей консоли нового поколения – Xbox Series X.
Данные о новой игровой приставке Microsoft опубликовала на своем официальном сайте.
В Xbox Series X будет 16 ГБ GDDR6 и диск SSD на 1 терабайт. Память можно будет расширять с помощью специальной карты.
Основные технические характеристики Xbox Series X:
- Процессор — 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц
- Видеокарта — 12 терафлопс на базе AMD RDNA 2
- Оперативная память — 16 ГБ формата GDDR6:
- - 10 ГБ на скорости 560 гигабит в секунду
- - 6 ГБ на скорости 336 гигабит в секунду
- Память — SSD на 1 ТБ формата NVME
- Привод — 4K UHD Blu-Ray
- Дополнительный слот на расширение SSD-память до 1 ТБ
- USB 3.2-слот для внешнего накопителя
- Поддержка до 8К и 120 FPS, но оптимальная цель — 4К и 60 FPS
Также новая консоль будет поддерживать трассировку лучей. Эту функцию компания показала на примере игры Minecraft.
Кроме того, компания продемонстрировала возможности новой консоли. К примеру, Microsoft показала, что время загрузки игры в Xbox Series X сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.
Время загрузки в Xbox Series X
Следующая особенность Xbox Series X – заморозка. Владельцы консоли нового поколения от Microsoft смогут переключаться между играми, не закрывая их. То есть, можно будет поставить на паузу игру, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Удобная функция, особенно для тех, кто не любит долго ожидать начало матча в сетевых шутерах. Всего компания показала, что таким образом можно запустить до пяти игр одновременно.
Запуск пяти игр одновременно на Xbox Series X
Также Microsoft рассказала о новом геймпаде Xbox Series X. В нем будет новая крестовина, Bluetooth с низким энергопотреблением, снижена задержка ввода, и добавлена отдельная кнопка для скриншотов и видео.
Кроме того, авторы портала Digital Foundry разобрали Xbox Series X и продемонстрировали как выглядит новая консоль изнутри.
Из чего состоит Xbox Series X
Напомним, выход консоли следующего поколения от Microsoft запланирован на конец 2020 года. На данный момент компания никак не комментировала возможность переноса Xbox Series X из-за коронавируса.
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