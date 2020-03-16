цей матеріал доступний українською

Microsoft раскрыла технические характеристики Xbox Series X (видео)

15:31, 16 марта 2020
Игры
160 0
Все компоненты Xbox Series X / news.xbox.com

Данные о новой игровой приставке Microsoft опубликовала на своем официальном сайте.

В Xbox Series X будет 16 ГБ GDDR6 и диск SSD на 1 терабайт. Память можно будет расширять с помощью специальной карты.

Карта для увеличения объема памяти на 1 терабайт для Xbox Series X / news.xbox.com

Основные технические характеристики Xbox Series X:

  • Процессор — 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц
  • Видеокарта — 12 терафлопс на базе AMD RDNA 2
  • Оперативная память — 16 ГБ формата GDDR6:
  • - 10 ГБ на скорости 560 гигабит в секунду
  • - 6 ГБ на скорости 336 гигабит в секунду
  • Память — SSD на 1 ТБ формата NVME
  • Привод — 4K UHD Blu-Ray
  • Дополнительный слот на расширение SSD-память до 1 ТБ
  • USB 3.2-слот для внешнего накопителя
  • Поддержка до 8К и 120 FPS, но оптимальная цель — 4К и 60 FPS

Также новая консоль будет поддерживать трассировку лучей. Эту функцию компания показала на примере игры Minecraft.

Трассировка лучей отключена / news.xbox.com
Трассировка лучей включена / news.xbox.com

Кроме того, компания продемонстрировала возможности новой консоли. К примеру, Microsoft показала, что время загрузки игры в Xbox Series X сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.

Время загрузки в Xbox Series X

Следующая особенность Xbox Series X – заморозка. Владельцы консоли нового поколения от Microsoft смогут переключаться между играми, не закрывая их. То есть, можно будет поставить на паузу игру, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Удобная функция, особенно для тех, кто не любит долго ожидать начало матча в сетевых шутерах. Всего компания показала, что таким образом можно запустить до пяти игр одновременно.

Запуск пяти игр одновременно на Xbox Series X

Также Microsoft рассказала о новом геймпаде Xbox Series X. В нем будет новая крестовина, Bluetooth с низким энергопотреблением, снижена задержка ввода, и добавлена отдельная кнопка для скриншотов и видео.

Кроме того, авторы портала Digital Foundry разобрали Xbox Series X и продемонстрировали как выглядит новая консоль изнутри.

Из чего состоит Xbox Series X

Напомним, выход консоли следующего поколения от Microsoft запланирован на конец 2020 года. На данный момент компания никак не комментировала возможность переноса Xbox Series X из-за коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter