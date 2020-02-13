В сети появились 13 минут мультиплеерного режима Doom Eternal (видео)

Релиз Doom Eternal запланирован на 20 марта.

На Youtube-канале IGN опубликовали почти 13 минут мультиплеерного режима игры Doom Eternal.

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В режиме, который называется Battlemode, в асимметричном матче участвуют три игрока, один из которых выступает в роли Думслеера, а двое других берут на себя роли демонов. Обоих противников нужно убить с небольшим интервалом по времени, иначе они будут перерождаться.

Релиз Doom Eternal запланирован на 20 марта 2020 года ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

Ранее на Youtube-канале MKIceAndFire появились 45 минут геймплея игры Doom Eternal без сопроводительных комментариев.