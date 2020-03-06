Игра Mortal Kombat 11 стала бесплатной

В последнюю часть культового файтинга можно будет сыграть бесплатно до 9 марта.

В Mortal Kombat 11 стартовали бесплатные выходные. До 9 марта все владельцы консолей PS4 и Xbox One могут опробовать файтинг, не приобретая его.

Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщили разработчики.

Чтобы получить бесплатный доступ к игре, нужно зайти на страницу Mortal Kombat 11 в магазине и выбрать пункт "демоверсия". А вот для игр по сети понадобится активная подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.

Стоит заметить, что пользователи консолей с украинским аккаунтом не смогут принять участие в этой акции. Так как на территории Украины Mortal Kombat 11 не продается на официальных онлайн-площадках. Тем не менее ее можно приобрести на дисках.

Напомним, 8 марта в Mortal Kombat 11 появится новый персонаж Спаун - герой одноименных комиксов.

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