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Игра Mortal Kombat 11 стала бесплатной

10:57, 06 марта 2020
Игры
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Mortal Kombat 11 / скриншот

Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщили разработчики.

В Mortal Kombat 11 бесплатные выходные / twitter.com

Чтобы получить бесплатный доступ к игре, нужно зайти на страницу Mortal Kombat 11 в магазине и выбрать пункт "демоверсия". А вот для игр по сети понадобится активная подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.

Стоит заметить, что пользователи консолей с украинским аккаунтом не смогут принять участие в этой акции. Так как на территории Украины Mortal Kombat 11 не продается на официальных онлайн-площадках. Тем не менее ее можно приобрести на дисках.

Напомним, 8 марта в Mortal Kombat 11 появится новый персонаж Спаун - герой одноименных комиксов.

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