Игра Mortal Kombat 11 стала бесплатной
10:57, 06 марта 2020Игры
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В последнюю часть культового файтинга можно будет сыграть бесплатно до 9 марта.
Mortal Kombat 11 / скриншот
В Mortal Kombat 11 стартовали бесплатные выходные. До 9 марта все владельцы консолей PS4 и Xbox One могут опробовать файтинг, не приобретая его.
Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщили разработчики.
В Mortal Kombat 11 бесплатные выходные / twitter.com
Чтобы получить бесплатный доступ к игре, нужно зайти на страницу Mortal Kombat 11 в магазине и выбрать пункт "демоверсия". А вот для игр по сети понадобится активная подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.
Стоит заметить, что пользователи консолей с украинским аккаунтом не смогут принять участие в этой акции. Так как на территории Украины Mortal Kombat 11 не продается на официальных онлайн-площадках. Тем не менее ее можно приобрести на дисках.
Напомним, 8 марта в Mortal Kombat 11 появится новый персонаж Спаун - герой одноименных комиксов.
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