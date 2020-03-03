Благодаря своим проектам игроки Dreams стали получать работу в гейминдустрии

В студии Media Molecule рассказали, как их игра помогает пользователям начать карьеру.

Несколько человек смогли получить работу в игровой индустрии благодаря своим проектам в Dreams.

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Об этом в интервью порталу VGC рассказал комьюнити-менеджер студии Media Molecule – Том Дент. Так авторы Dreams в конце 2019 года пригласили на работу к себе в студии игрока Джейми Бриза. Джейми создал в Dreams аркадный платформер Llama Quest. Разработчики оценили проект игрока и теперь он занимается в Media Molecule социальными сетями, трансляциями и общением с сообществом.

Геймплей Llama Quest

Также разработчики решили проводить специальный конкурс IMPY Awards, где выбирали и награждали лучшие проекты, созданные в Dreams. По словам Тома Дента, благодаря IMPY Awards другой пользователь решил начать заниматься разработкой игр.

Также комьюнити-менеджер рассказал, что еще несколько игроков, успешно проявивших свой талан в Dreams позвали работать в Sumo Digital. Эта студия создала Little Big Planet 3 — третью часть предыдущей игровой франшизы от Media Molecule.

Еще один игрок в Dreams, автор космической аркады Blade Gunner получил приглашение на работу в одну из европейских игровых студий.

Геймплей Blade Gunner

«Я слышал о том, что кто-то из нашего сообщества получил работу в игровой компании как консультант по геймплею и логике. Мы уже видим, как наша игра начинает приносить людям реальную пользу», - резюмировал Том Дент.

Что такое Dreams

Dreams – это игра для PS4, которая позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, поставить и лайк и подписаться, а также создать и опубликовать собственную игру.

Главной особенностью Dreams является внутриигровой редактор, которы позволяет создавать игры абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов и шутеров от первого лица.

Игроки могут создавать в Dreams локации, предметы, персонажей, которых можно анимировать и озвучить. Кроме того, здесь можно снять кат-сцены, выставить свет, визуальные эффекты, и написать музыку.

Разработчики не только дали подсказки, но и записали много уроков, обучающих отдельным элементам создания игр.

Dreams вышла 14 февраля 2020 года эксклюзивно для PS4. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 89 баллов из 100 возможных от критиков, а также 9 из 10 – от игроков.

Кстати в трейлере игры можно увидеть тот самый платформер Llama Quest, автора которого позвали работать в студию Media Molecule.

Трейлер Dreams

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