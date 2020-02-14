"Вы никогда не видели ничего подобного" - Игроки и критики в восторге от нового эксклюзива для PS4

У игры Dreams на агрегаторе Metacritic 92 балл.

Сегодня состоялся релиз игры Dreams – эксклюзива для PS4, который находился в разработке почти 8 лет.

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 92 балла из 100 возможных от критиков, а также 9,4 - от игроков. УНИАН собрал отзывы о Dreams:

«В целом, Dreams - это уникальная и впечатляющая игра, которая предлагает игрокам множество способов для создания всего, что они хотят, с отличным чувством общности», - отмечает портал God is a Geek.

«Эта игра действительно шедевр, сделанный людьми, которые вложили свои сердца и души в эту работу. Количество инструментов, доступных здесь, впечатляет. И вы можете создать все, что только можете себе представить, если вы к этому приложите свой разум. Существует короткая, но прекрасно разработанная сюжетная кампания, которая дает вам представление о том, что можно сделать в игре, и целый ряд веселых и интерактивных уроков, которые помогут вам начать работу. Вы также можете просмотреть и сыграть во все игры, созданные другими пользователями (и здесь уже есть несколько невероятных вещей). Если у вас есть терпение учиться во время игры и получать удовольствие от постановки собственных задач дизайна и получать удовольствие от их решения, вам понравится это», - пишет пользователь под ником Tristan1701

«Dreams - это платформа, которая обеспечивает полное и почти безграничное творческое самовыражение, и она уже заполнена играми, музыкой и артами, которые более чем оправдывают запрашиваемую цену», - пишет портал Attack of the Fanboy.

«Это прозвучит как клише, но на самом деле Dreams - это та игра, в которую нужно сыграть, чтобы полностью понять, что это такое. Это не похоже ни на что другое: амбициозный проект, который был искусно воплощен в жизнь студией Media Molecule. Это дерзкий эксперимент в игровом дизайне, который дает вам бесконечные способы приятно провести время», - пишет издание IGN.

«Dreams бесконечна! Вы никогда не видели ничего подобного, и если вы думаете, что можете пройти мимо, вы чертовски неправы!», - пишет игрок под ником personaman.

«Трудно найти что-то негативное в Dreams. Это мощный и замечательный набор инструментов для создания видеоигр. А если разработка вам не по душе, то вселенная Dreams предлагает бесконечную подачу игрового контента от других игроков и супер-веселую сюжетную кампанию», - отмечает PlayStation Universe.

Трейлер Dreams

Что такое Dreams

Dreams – это игра-песочница от студии, создавшей Tearaway и LittleBigPlanet. В игре есть небольшая сюжетная кампания под название Art's Dream. В ней игроки смогут путешествовать по снам и воспоминаниям джазового музыканта Арта. Однако главной особенностью Dreams является внутриигровой редактор, благодаря которому пользователи сами смогут создавать не просто уровни, а целые игры абсолютно разных жанров – от мультяшных платформеров до гонок и шутеров от первого лица с реалистичной графикой. Создавать и редактировать уровни, модели персонажей и многое другое игроки смогут с помощью геймпада DualShock 4 или контроллера PS Move. Кроме того, игроки смогут делиться своими уровнями в сети. А также в игре будет мультиплеер, который позволит совместно создавать миры и управлять ими.

По сути Dreams это игровой движок, на котором пользователи смогут самостоятельно создавать игры. Разработчики начали работать над Dreams еще восемь лет назад, а весной 2019 года игра вышла в ранний доступ. За это время игроки успели оценить возможности игры. Вот некоторые примеры того, что можно делать в игре:

Dreams уже вышла и в украинском PS Store ее можно приобрести за 1049 грн.