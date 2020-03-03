Death Stranding выйдет на ПК 2 июня
Игра Хидео Кодзимы Death Stranding выйдет на ПК 2 июня 2020 года.
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Об этом говорится в новом трейлере, выпущенном издательством 505 Games.
В ролике также заявлены основные особенности ПК-версии: повышенная кадровая частота (на PS4 игра работает при 30 кадрах/с), фоторежим, поддержка ультраширокоформатных мониторов и контент из игр Valve.
Кроме того, игроки на ПК смогут получить набор внутриигровых вещей в стиле Half-Life: головной убор в виде хедкраба, красный вентиль (valve) вместо пучка волос и перчатки.
Death Stranding также будет защищена антипиратской системой Denuvo.
Сейчас игру можно предзаказать в Steam и в Epic Games Store. В обоих магазинах цена одинаковая - 1799 грн.
Напомним, японский геймдизайнер Хидео Коздима поделился в Twitter новым трейлером игры Death Stranding, который выполнен в стиле фильма "1917".
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