Сейчас игру можно предзаказать в Steam и в Epic Games Store.

Игра Хидео Кодзимы Death Stranding выйдет на ПК 2 июня 2020 года.

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Об этом говорится в новом трейлере, выпущенном издательством 505 Games.

В ролике также заявлены основные особенности ПК-версии: повышенная кадровая частота (на PS4 игра работает при 30 кадрах/с), фоторежим, поддержка ультраширокоформатных мониторов и контент из игр Valve.

Кроме того, игроки на ПК смогут получить набор внутриигровых вещей в стиле Half-Life: головной убор в виде хедкраба, красный вентиль (valve) вместо пучка волос и перчатки.

Death Stranding также будет защищена антипиратской системой Denuvo.

Сейчас игру можно предзаказать в Steam и в Epic Games Store. В обоих магазинах цена одинаковая - 1799 грн.

Напомним, японский геймдизайнер Хидео Коздима поделился в Twitter новым трейлером игры Death Stranding, который выполнен в стиле фильма "1917".

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