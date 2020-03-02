Экранизация "Соника" собрала 265 миллионов долларов в прокате

В Украине сборы "Соника" превысили 1,5 миллиона долларов.

Кассовые сборы фильма "Соник", снятого по серии игр Sonic the Hedgehog составили 265 миллионов долларов. Бюджет картины – 85 миллионов долларов.

Согласно данным портала Box Office Mojo, в домашнем прокате "Соник" заработал 128 миллионов долларов. Еще 137 миллионов лента заработала в мировом прокате. В Украине же у фильма скромные показатели – 1,6 миллиона долларов кассовых сборов.

Трейлер фильма "Соник"

Экранизации "Соника" не удалось побить рекорд фильма "Варкрафт", который при общих сборах в 439 миллионов долларов, считается самой кассовой лентой по играм.

Напомним, фильм "Соник" с Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом и Джимом Керри в главных ролях вышел в прокат 13 февраля. В первый уикенд лента показала хороший старт и заработала в США 57 млн долларов, побив таким образом прошлогодний рекорд картины «Детектив Пикачу», которая за этот же период заработала 54 млн долларов.

Средняя оценка "Соника" на агрегаторе Metacritic составила 47 баллов от критиков, а также 8,5 баллов от зрителей.

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