"Соник" показал лучший старт среди всех фильмов по играм в США

За первый уикенд лента собрала 57 млн долларов в штатах и 43 млн – в мире.

Фильм "Соник", снятый по мотивам одноименной игры в первый уикенд заработал в США 57 млн долларов. Таким образом картина установила новый рекорд, среди фильмов по играм.

Так "Соник" побить прошлогодний рекорд ленты «Детектив Пикачу», которая за этот же период смогла заработать 54 млн долларов.

Трейлер фильма "Соник"

Согласно данным портала Boxofficemojo, на данный момент «Соник» заработал 68 миллионов долларов в домашнем прокате, а также 43 миллиона долларов в мировом. Таким образом общие сборы за первые четыре дня проката картины составили 111 миллионов долларов. Это неплохие показатели, учитывая проблемы, которые испытывал фильм еще на стадии производства. Главный скандал был связан с дизайном персонажа. После первого трейлера зрители крайне негативно восприняли образ Соника, и режиссер Джефф Фаулер передвинул дату выхода с 7 ноября 2019 года на 13 февраля 2020 года, чтобы переделать дизайн персонажа.

Фанаты были признательны, что авторы ленты прислушались к их мнению и позитивно восприняли изменение дизайна. Зрительская оценка фильма на Metacritic составила 8,5 баллов, а на Rotten Tomatoes – 95%. В то же время критики значительно хуже оценили ленту. На Metacritic "Сонику" поставили 46 баллов, а на Rotten Tomatoes – 63% свежести.

Напомним, фильм "Соник" с Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом и Джимом Керри в главных ролях вышел в прокат 13 февраля.