На фоне эпидемии коронавируса из китайского AppStore удалили игру Plague Inc

Разработчики не знают, связано ли удаление игры с эпидемией коронавируса COVID-19.

Apple удалила из китайской версии своего магазина приложений AppStore игру Plague Inc., в которой игроки должны уничтожать человечество, создавая и развивая смертельные инфекционные болезни.

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Как сообщает PocketGamer, Apple уведомила об этом создателей Plague Inc. – студию Ndemic Creations. Контент игры был признан китайскими ведомствами по кибербезопасности «незаконным».

В Ndemic при этом не знают, связано ли удаление игры с эпидемией коронавируса COVID-19. В то же время в студии подчеркнули, что образовательную ценность Plague Inc не раз признавали профильные организации, такие как Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

В студии заявили, что хотят найти способ вернуть Plague Inc китайским игрокам. Компания ищет возможность выйти на контакт с профильными китайскими ведомствами и узнать конкретную причину удаления.

В конце января сообщалось, что Plague Inc. обновила свой рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. За три дня показатели посещаемости игры увеличились в четыре раза. Интерес к игре очевидно вырос на фоне разразившейся в Китае эпидемии нового коронавируса.

Тогда же разработчики из студии Ndemic Creations выступили с заявлением, где призвали пользователей помнить о том, что Plague Inc всего лишь игра, и что черпать свои знания о коронавирусе следует из официальных источников информации.