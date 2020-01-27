Игра Plague Inc. снова бьет рекорды посещаемости из-за вспышки коронавируса

Средний онлайн игроков в Steam увеличился в четыре раза.

Plague Inc. – игра про создание болезней и распространение их по всему миру обновила свой рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. За последние три дня показатели посещаемости игры увеличились в четыре раза.

По данным портала SteamCharts, за трое последних суток в игре одновременно находилось 17 889 человек. Хотя еще на прошлой неделе этот показатель составлял 4,4 тысячи человек. Тогда же разработчики из студии Ndemic Creations выступили с заявлением, где призвали пользователей помнить о том, что Plague Inc всего лишь игра, и что черпать свои знания о коронавирусе следует из официальных источников информации.

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«Мы создали игру для того, чтобы она была более реалистичной и информативной, а не, чтобы делать сенсации из реальных проблем. Это признал, как Центр по контролю заболеваний США, так и другие медицинские организации мира. Но мы просим вас помнить, что Plague Inc. — это игра, а не научная модель. Недавняя вспышка коронавируса — это реальная ситуация, которая уже затронула большое количество людей. Так что мы рекомендуем игрокам получать необходимую информацию напрямую из от местных и мировых здравоохранительных организаций», - отметили в пресс-релизе разработчики.

Кстати, сейчас в Steam на Plague Inc. действует скидка 60% — игру можно приобрести за 91 грн.

Напомним, на прошлой неделе Plague Inc. заняла первое место в рейтинге самых популярных платных приложений для iOS в Китае. А прибыль от нее увеличилась на 275%. Сама игра, созданная британской компанией Ndemic Creations вышла на iOS и Android в 2012 году, позже ее портировали на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.