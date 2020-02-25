В Epic Games Store началась распродажа игр студии Ubisoft

Скидки получили серии Far Cry, Assassin’s Creed и Watch Dogs. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала распродажа игр студии Ubisoft. Скидки получили 23 игры. Акция продлится до 9 марта. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

The Division 2 — 135 грн (скидка 84%)

Assassin's Creed Odyssey — 338 грн (скидка 60%)

Assassin's Creed Origins — 211 грн (скидка 75%)

Assassin's Creed 3: Remastered — 380 грн (скидка 50%)

Rainbow Six Siege — 168 грн (скидка 60%)

Ghost Recon Breakpoint — 551 грн (скидка 60%)

Far Cry 3 — 168 грн (скидка 60%)

Far Cry 4 — 254 грн (скидка 60%)

Far Cry 5 — 211 грн (скидка 75%)

The Crew 2 — 211 грн (скидка 75%)

South Park: The Stick of Truth —172 грн (скидка 75%)

South Park: The Fractured But Whole — 334 грн (скидка 75%)

For Honor – 209 грн (скидка 67%)

Watch Dogs 2 – 211 грн (скидка 75%)

Rayman Legends – 114 грн (скидка 75%)

С полным списком игр можно ознакомиться здесь. Также до 27 февраля в Epic Games Store можно получить бесплатно Assassin's Creed Syndicate и карточную игру Faeria.

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Напомним, в PlayStation Store продолжается распродажа «Хиты Японии». В рамках акции скидки получили более 320 игр и дополнений. Распродажа продлится до 7 марта.

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