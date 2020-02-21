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В PS Store началась распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%

14:59, 21 февраля 2020
Игры
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В PS Store началась распродажа "Хиты Японии" / fromsoftware.jp

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Всего в распродаже участвуют 325 товаров, включая игры и дополнения к ним. Скидки на японские хиты будут действовать до 7 марта

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

  • Resident Evil 2 - 649 грн. (-45%)
  • Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 799 грн. (-46%)
  • Devil May Cry 5 (with Red Orbs) - 649 грн. (-53%)
  • Kingdom Hearts III - 509,7 грн (-70%)
  • Ace Combat 7: Skies Unknown - 799 грн. (-60%)
  • Code Vein - 1049 грн. (-47%)
  • Persona 5 - 459 грн. (-77%)
  • Final Fantasy XV: Royal Edition - 524,5 грн. (-50%)
  • Nioh - Complete Edition - 499 грн. (-58%)
  • Yakuza 0 - 399 грн.  (-38%)
  • Shenmue III - 1149 грн.  (-36%)
  • Dark Souls 3 - 399 грн. (-73%)
  • Monster Hunter World: Iceborne, расширенное издание - 1399 грн. (-30%)

Напомним, в Epic Games Store можно получить бесплатно экшн от студии Ubisoft – Assassin's Creed Syndicate. Раздача будет продолжаться до 27 февраля.

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