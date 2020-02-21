В PS Store началась распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%

В распродаже участвуют более 300 товаров.

В PlayStation Store стартовала распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%.

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Всего в распродаже участвуют 325 товаров, включая игры и дополнения к ним. Скидки на японские хиты будут действовать до 7 марта

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

Resident Evil 2 - 649 грн. (-45%)

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 799 грн. (-46%)

Devil May Cry 5 (with Red Orbs) - 649 грн. (-53%)

Kingdom Hearts III - 509,7 грн (-70%)

Ace Combat 7: Skies Unknown - 799 грн. (-60%)

Code Vein - 1049 грн. (-47%)

Persona 5 - 459 грн. (-77%)

Final Fantasy XV: Royal Edition - 524,5 грн. (-50%)

Nioh - Complete Edition - 499 грн. (-58%)

Yakuza 0 - 399 грн. (-38%)

Shenmue III - 1149 грн. (-36%)

Dark Souls 3 - 399 грн. (-73%)

Monster Hunter World: Iceborne, расширенное издание - 1399 грн. (-30%)

Напомним, в Epic Games Store можно получить бесплатно экшн от студии Ubisoft – Assassin's Creed Syndicate. Раздача будет продолжаться до 27 февраля.

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