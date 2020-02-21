В PS Store началась распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%
14:59, 21 февраля 2020Игры
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В распродаже участвуют более 300 товаров.
В PS Store началась распродажа "Хиты Японии" / fromsoftware.jp
В PlayStation Store стартовала распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%.
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Всего в распродаже участвуют 325 товаров, включая игры и дополнения к ним. Скидки на японские хиты будут действовать до 7 марта
УНИАН отобрал самые интересные предложения:
- Resident Evil 2 - 649 грн. (-45%)
- Resident Evil 7 biohazard Gold Edition - 799 грн. (-46%)
- Devil May Cry 5 (with Red Orbs) - 649 грн. (-53%)
- Kingdom Hearts III - 509,7 грн (-70%)
- Ace Combat 7: Skies Unknown - 799 грн. (-60%)
- Code Vein - 1049 грн. (-47%)
- Persona 5 - 459 грн. (-77%)
- Final Fantasy XV: Royal Edition - 524,5 грн. (-50%)
- Nioh - Complete Edition - 499 грн. (-58%)
- Yakuza 0 - 399 грн. (-38%)
- Shenmue III - 1149 грн. (-36%)
- Dark Souls 3 - 399 грн. (-73%)
- Monster Hunter World: Iceborne, расширенное издание - 1399 грн. (-30%)
Напомним, в Epic Games Store можно получить бесплатно экшн от студии Ubisoft – Assassin's Creed Syndicate. Раздача будет продолжаться до 27 февраля.
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