В Epic Games Store можно получить бесплатно Assassin's Creed Syndicate

Экшн про орден убийц в викторианском Лондоне будут раздавать бесплатно с 20 по 27 февраля.

Сегодня в 18:00 в Epic Games Store можно будет получить бесплатно экшн от студии Ubisoft – Assassin's Creed Syndicate. Раздача будет продолжаться до 27 февраля.

Трейлер Assassin's Creed Syndicate

О чем Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Syndicate – это девятая часть экшена с элементами стелса про тайный орден убийц. Действия игры разворачиваются в 1868 году во времена Промышленной революции в викторианском Лондоне. По сюжету ассасины-близнецы Джейкоб и Иви Фрай прибывают в Лондон, чтобы освободить город от власти тамплиеров. Для этого Джейкоб основывает собственную уличную банду под названием «Грачи» и начинает борьбу с «Висельниками», бандой, контролируемой тамплиерами. В то же время Иви пытается найти древний артефакт – «Плащаницу Эдема». По традиции серии, в Syndicate игроки могут встретить реальных исторических личностей, среди которых Чарльз Диккенс, Александр Грэм Белл, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, Флоренс Найтингейл, Королева Виктория и молодой Артур Конан Дойл, с ним игроки смогут расследовать серию убийств в Лондоне.

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Assassin's Creed Syndicate вышла в 2015 году на ПК, PS4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 74 балла от критиков и 6,1 – от пользователей. На консолях оценка оказалась выше – 76 баллов для PS4-версии и 78 баллов для Xbox One.

Получить Assassin's Creed Syndicate бесплатно можно на сайте Epic Games Store. Вместе с ней в EGS раздают бесплатно стратегическую карточную игру Faeria.