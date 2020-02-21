Правительство Китая создало игру про коронавирус

«Битва патогенов» похожа на Fruit Ninja, только уничтожать нужно вирусы.

Студия Ohayoo выпустила в мессенджере WeChat игру про коронавирус под названием «Битва патогенов». Создание игры инициировала «Ежедневная народная газета» — официальное издание Коммунистической партии Китая совместно с департаментом местного правительства пекинского района Хайдянь.

Как сообщает портал South China Morning Post, «Битва патогенов» похожа на игру Fruit Ninja, только вместо фруктов пользователь должен уничтожать различные вирусы, в том числе и COVID‑19, известный как коронавирус.

По словам издания SCMP, игра «Битва патогенов» несет в себе образовательный элемент. В ней вирусы размножаются и со временем мутируют, что затрудняет их уничтожение. Если один из них попадает на игрока, у того поднимается температура. Защититься же в игре от вируса помогают дезинфицирующие средства и медицинские маски.

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Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае были отменены несколько киберспортивных турниров, в том числе финал WESG Asia-Pacific Finals по игре CS:GO, турниры League of Legends Pacific Championship, Pokemon Video Game Championships, матчи Overwatch League и другие.

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