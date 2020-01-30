Из-за коронавируса в Китае отменены все турниры Overwatch League

Китайские киберспортивные команды временно переехали в Южную Корею.

Все турниры по Overwatch, которые в ближайшее время должны были проходить в Китае отменены из-за вспышки коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном аккаунте Overwatch League в Twitter.

Организаторы лиги заявили, что приняли такое решение для защиты здоровья и безопасности игроков, болельщиков, а также персонала. При этом они выразили надежду, что им удастся провести матчи в Китае ближе к концу сезона.

Ранее Guangzhou Charge и Shanghai Dragons – китайские киберспортивные команды по Overwatch, официально объявили о том, что из-за вспышки коронавируса вынуждены временно переехать в Южную Корею. А вот другая команда из Поднебесной – Chengdu Hunters заявила, что останется в Китае. На данный момент неизвестно, где именно коллективы будут проводить серии домашних матчей лиги, старт которой запланирован на 15 февраля.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае вынуждены были отменить не только матчи Overwatch League, но также финал WESG Asia-Pacific Finals по игре CS:GO, турниры League of Legends Pacific Championship, Pokemon Video Game Championships и другие.