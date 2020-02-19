Фанаты разгадали шифр разработчиков STALKER и получили призы

Авторы игры не спешат подтверждать информацию, а пользователи сомневаются, что шифр разгадан.

Фанаты разгадали шифр разработчиков STALKER и получили ценные призы. Об этом игроки сообщили в discord-канале «2.0.2.1 Рентген».

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Долгожданное продолжение культовой украинской игры STALKER было анонсировано в 2018 году. Вскоре после этого разработчики стали публиковать различные загадки, разгадывая которые игроки получали часть шифра. Авторы игры пообещали, что первые, кто разгадают шифр полностью, получат ценные призы.

И вот на днях, в discord-канале «2.0.2.1 Рентген» фанаты сообщили, что шифр разгадан. Им оказался скрытый сайт 2350n2x161233.com, на котором можно увидеть логотип STALKER 2, приветствие от разработчиков и форму обратной связи.

Первые сто человек, которые обнаружили этот сайт и заполнили форму, получили письма, где им пообещали кастомный ПК от Invasion Labs, фирменную толстовку, постер и сборник предыдущих игр серии.

В сети некоторые игроки усомнились в подлинности этого сайта, так как он был создан 11 февраля этого года. Пользователи утверждают, раз сам квест с шифрами начался больше года назад, то и сайт авторы должны были зарегистрировать уже давно.

Студия GSC Game World на данный момент никак не подтвердила информацию о подлинности сайта или о том, что шифр разгадан. Последнее сообщение о шифре датировано 11 февраля 2020 года. В нем даны две последние подсказки и пояснение: «С этого момента шифр можно разгадать до конца самостоятельно».

Напомним, ранее сотрудники GSC Game World заявили, что вторая часть игры STALKER создается на движке Unreal Engine 4. Также авторы заверили, что в STALKER 2 не будет лут-боксов и режима "королевская битва". Зато будет поддержка пользовательских модификаций.