В сети опубликовали 45 минут геймплея Doom Eternal (видео)

Выход Doom Eternal запланирован на 20 марта.

На Youtube-канале MKIceAndFire появились 45 минут геймплея игры Doom Eternal без сопроводительных комментариев.

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Автор канала рассказал, что в январе 2020 года компания Bethesda приглашала блогеров к себе в студию для демонстрации нового геймплея игры.

Выход Doom Eternal запланирован на 20 марта на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.

Ранее на Youtube-канале IGN появилось видео с первыми 10 минутами геймплея игры Doom Eternal.