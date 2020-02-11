В сети опубликовали 45 минут геймплея Doom Eternal (видео)
16:24, 11 февраля 2020Игры
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Выход Doom Eternal запланирован на 20 марта.
В сети появились 45 минут геймплея Doom Eternal / bethesda.net
На Youtube-канале MKIceAndFire появились 45 минут геймплея игры Doom Eternal без сопроводительных комментариев.
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Автор канала рассказал, что в январе 2020 года компания Bethesda приглашала блогеров к себе в студию для демонстрации нового геймплея игры.
Выход Doom Eternal запланирован на 20 марта на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
Ранее на Youtube-канале IGN появилось видео с первыми 10 минутами геймплея игры Doom Eternal.
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