В Steam началась распродажа игр Capcom и саундтреков
10:06, 12 февраля 2020Игры
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Resident Evil 2 можно приобрести за 494 грн.
В Steam со скидкой отдают игры Capcom / store.steampowered.com
В Steam началась распродажа игр компании Capcom и различных саундтреков, которая продлится до 14 февраля.
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УНИАН выбрал самые интересные предложения.
Игры Capcom:
- Monster Hunter: World - 659 грн.
- Resident Evil 2 - 494 грн.
- Street Fighter 5 - 180 грн.
- Devil May Cry 5 - 494 грн.
- Resident Evil 7 - 374 грн.
- Dragon's Dogma: Dark Arisen - 234 грн.
- Okami HD - 249 грн.
Саундтреки:
- RAGE - 164 грн.
- Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford - 29 грн.
- Crypt of the Necrodancer - 33 грн.
- Bastion - 42 грн.
- The Witcher 3: Wild Hunt - 179 грн.
- DOOM - 164 грн.
- The Elder Scrolls V: Skyrim - 259 грн.
- Monster Hunter World: Iceborne - 602 грн.
Напомним, по слухам, местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а противники-зомби будут одеты в рыцарскую броню.
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