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В Steam началась распродажа игр Capcom и саундтреков

10:06, 12 февраля 2020
Игры
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В Steam со скидкой отдают игры Capcom / store.steampowered.com

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УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Игры Capcom:

  • Monster Hunter: World - 659 грн.
  • Resident Evil 2 - 494 грн.  
  • Street Fighter 5 - 180 грн.
  • Devil May Cry 5 - 494 грн.
  • Resident Evil 7 - 374 грн.
  • Dragon's Dogma: Dark Arisen - 234 грн.
  • Okami HD - 249 грн.

Саундтреки:

  • RAGE - 164 грн.
  • Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford - 29 грн.
  • Crypt of the Necrodancer - 33 грн. 
  • Bastion - 42 грн. 
  • The Witcher 3: Wild Hunt - 179 грн. 
  • DOOM - 164 грн. 
  • The Elder Scrolls V: Skyrim - 259 грн. 
  • Monster Hunter World: Iceborne - 602 грн. 

Напомним, по слухам, местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а противники-зомби будут одеты в рыцарскую броню.

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