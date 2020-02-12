В Steam началась распродажа игр Capcom и саундтреков

Resident Evil 2 можно приобрести за 494 грн.

В Steam началась распродажа игр компании Capcom и различных саундтреков, которая продлится до 14 февраля.

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УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Игры Capcom:

Monster Hunter: World - 659 грн.

Resident Evil 2 - 494 грн.

Street Fighter 5 - 180 грн.

Devil May Cry 5 - 494 грн.

Resident Evil 7 - 374 грн.

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 234 грн.

Okami HD - 249 грн.

Саундтреки:

RAGE - 164 грн.

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford - 29 грн.

Crypt of the Necrodancer - 33 грн.

Bastion - 42 грн.

The Witcher 3: Wild Hunt - 179 грн.

DOOM - 164 грн.

The Elder Scrolls V: Skyrim - 259 грн.

Monster Hunter World: Iceborne - 602 грн.

Напомним, по слухам, местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а противники-зомби будут одеты в рыцарскую броню.