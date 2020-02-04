В сети показали первые 10 минут геймплея Doom Eternal (видео)

Релиз Doom Eternal назначен на 20 марта 2020 года.

На Youtube-канале IGN появилось видео с первыми 10 минутами геймплея игры Doom Eternal.

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В ролике можно увидеть и заглавные титры, и первые виды оружия, и кат-сцены. Так что, если боитесь спойлеров, видео лучше пропустить.

Doom Eternal стала частью рубрики IGN First, так что сайт будет рассказывать о ней в течение всего февраля.

Отметим, релиз Doom Eternal назначен на 20 марта 2020 года.

Напомним, создатель легендарной игры Doom получил премию VR Awards 2019 за достижения в индустрии виртуальной реальности