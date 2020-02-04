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В сети показали первые 10 минут геймплея Doom Eternal (видео)

10:10, 04 февраля 2020
Игры
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В сети показали 10 минут геймплея Doom Eternal / bethesda.net

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В ролике можно увидеть и заглавные титры, и первые виды оружия, и кат-сцены. Так что, если боитесь спойлеров, видео лучше пропустить. 

Doom Eternal стала частью рубрики IGN First, так что сайт будет рассказывать о ней в течение всего февраля.

Отметим, релиз Doom Eternal назначен на 20 марта 2020 года. 

Напомним, создатель легендарной игры Doom получил премию VR Awards 2019 за достижения в индустрии виртуальной реальности

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