В сети показали первые 10 минут геймплея Doom Eternal (видео)
10:10, 04 февраля 2020Игры
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Релиз Doom Eternal назначен на 20 марта 2020 года.
В сети показали 10 минут геймплея Doom Eternal / bethesda.net
На Youtube-канале IGN появилось видео с первыми 10 минутами геймплея игры Doom Eternal.
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В ролике можно увидеть и заглавные титры, и первые виды оружия, и кат-сцены. Так что, если боитесь спойлеров, видео лучше пропустить.
Doom Eternal стала частью рубрики IGN First, так что сайт будет рассказывать о ней в течение всего февраля.
Отметим, релиз Doom Eternal назначен на 20 марта 2020 года.
Напомним, создатель легендарной игры Doom получил премию VR Awards 2019 за достижения в индустрии виртуальной реальности
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