PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой пятый месяц подряд
14:34, 11 февраля 2020Игры
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В январе игра принесла своим создателям 176,3 млн долларов.
PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой января / pubg.com
PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой пятый месяц подряд.
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В январе игра принесла своим создателям 176,3 млн долларов, говорится в отчете, опубликованном на сайте sensortower.com.
Более 50% дохода PUBG Mobile пришлось на Китай, 13,7% - на США, 5,5% - на Турцию. Отмечается, что в январе 2020 игра заработала в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Несмотря высокие на суммарные показатели, PUBG Mobile не смогла занять первое место по прибыли в отдельных магазинах. В App Store лидирует Honor of Kings, а в Google Play - Lineage 2M.
Напомним, в PUBG Mobile появился новый режим и дополнительная карта.
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