В январе игра принесла своим создателям 176,3 млн долларов.

PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой пятый месяц подряд.

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В январе игра принесла своим создателям 176,3 млн долларов, говорится в отчете, опубликованном на сайте sensortower.com.

Более 50% дохода PUBG Mobile пришлось на Китай, 13,7% - на США, 5,5% - на Турцию. Отмечается, что в январе 2020 игра заработала в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Несмотря высокие на суммарные показатели, PUBG Mobile не смогла занять первое место по прибыли в отдельных магазинах. В App Store лидирует Honor of Kings, а в Google Play - Lineage 2M.

Напомним, в PUBG Mobile появился новый режим и дополнительная карта.