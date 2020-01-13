В PUBG Mobile появился новый режим и дополнительная карта

Новый патч уже доступен игрокам на IOS и Android.

В PUBG Mobile вышел крупный патч. Обновление добавило в игру новый режим под названием Domination, дополнительную карту для «Арены», легкий снегоход, а также пропуск Royal Pass 11-го соревновательного сезона. Обновление уже доступно в App Store и Google Play.

Новая карта для режима «Арена» получила название «Город». На локации имеются ящики с супер оружием, а игроки, разделенные на две команды по четыре человека должны сражаться между собой с целью захватить две базы из трех.

Для игроков, которые приобретут боевой пропуск 11-го сезона, в операции «Завтра» будут доступны новые задания, награды и футуристическая экипировка. Разработчики также переквалифицировали карту «Склад» в тренировочную локацию режима «Арена», где можно опробовать любое оружие, имеющееся в игре.

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.