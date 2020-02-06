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Fallout 76 появится в Steam в начале апреля

12:20, 06 февраля 2020
Игры
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Fallout 76 выйдет в Stem в апреле / fallout.bethesda.net

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В этот же день выйдет масштабное дополнение Wastelanders, говорится на сайте компании.

Отмечается, что Wastelanders получат все, кто купил стандартную версию игры или издание Deluxe Edition. Игроков ожидают новая основная сюжетная линия, новые локации, враги, оружие, системы репутации и другое. 

Для остальных пользователей разработчики подготовили издания Fallout 76: Wastelanders Edition и Wastelanders Deluxe Edition, в которую войдут игра, обновление Wastelanders, а также наборы Raider Content Bundle и Settler Content Bundle.

Напомним, в Steam началась большая распродажа со скидками до 80%. В акции участвуют более 900 игр, приобрести их со скидками можно до 7 февраля.

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