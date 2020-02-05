В Steam со скидками отдают Half-Life: Alyx и Red Dead Redemption 2
12:02, 05 февраля 2020Игры
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GTA 5 можно приобрести с 50-процентной скидкой.
В Steam со скидкой отдают GTA 5 / Rockstar Games
В Steam началась большая распродажа со скидками до 80%.
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В акции участвуют более 900 игр, приобрести их со скидками можно до 7 февраля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений:
- GTA 5 — 314 грн (скидка 50%)
- GTA 5: Premium Online Edition — 335 грн (скидка 60%)
- Red Dead Redemption 2 — 719 грн (скидка 20%)
- L.A. Noire Complete Edition — 116 грн (скидка 70%)
- Max Payne 3 Complete — 134 грн (скидка 70%)
- Mortal Kombat XL — 151 грн (скидка 60%)
- Half-Life: Alyx — 629 грн (скидка 10%)
- Daemon X Machina — 559 грн (скидка 20%)
- Street Fighter V — 180 грн (скидка 60%)
- Spyro: Reignited Trilogy — 574 грн (скидка 50%).
Напомним, 5 февраля в PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Выбор критиков». В рамках акции цены были снижены на 40 игр и комплектов.
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