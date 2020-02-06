Xbox собрался конкурировать с Google и Amazon

Фил Спенсер заявил, что консольная война с Nintendo и Sony осталась в прошлом – будущее за "облачным" геймингом.

Microsoft считает, что в новом поколении главными конкурентами Xbox станут не Sony и Nintendo, а Google и Amazon. Об этом в интервью порталу Protocol заявил глава Xbox Фил Спенсер.

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Как отметил Фил Спенсер, Xbox больше не считает Sony и Nintendo своими главными конкурентами, потому, что ни одна из этих японских компаний не владеет собственной топовой глобальной "облачной" инфраструктурой, похожей на платформу Microsoft Azure. Одним из главных преимуществ Microsoft для нового Xbox станет интеграция с технологией xCloud, которая позволит играть в одну и ту же игру на консоли, ПК и смартфонах.

"Мы испытываем огромное уважение к Nintendo и Sony, но главными своими конкурентами в будущем мы видим Amazon и Google. Это не значит, что мы принижаем Nintendo и Sony, но традиционные игровые компании сегодня находятся не в том положении. Я думаю, они могли бы попытаться воссоздать Azure, но мы долгие годы вкладывали в "облако" десятки миллиардов долларов", - отметил Спенсер.

Что такое Microsoft Azure

Microsoft Azure – "облачная" платформа компании Microsoft. Она предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах, которые находятся в 15-ти странах.

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Вероятно еще одной причиной, по которой глава Xbox не считает PlayStation своим конкурентом стал тот факт, что еще в прошлом году Microsoft и Sony подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому договору Microsoft предоставит мощности своей "облачной" платформы Azure для игровых и стриминговых сервисов Sony. В свою очередь японская компания будет помогать Microsoft в разработке искусственного интеллекта и производстве полупроводниковых устройств, в частности светочувствительных матриц. Одним из направлений этой деятельности станет использование высокотехнологичных камер Sony в продуктах Azure AI.

Напомним, компания Amazon работает над собственным "облачным" сервисом для видеоигр, а Google в прошлом году уже запустила свою "облачную" игровую платформу – Stadia.