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В Fortnite добавят скин Харли Квинн из фильма "Хищные птицы"

15:27, 05 февраля 2020
Игры
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В Fortnite появится скин Харли Квинн / twitter.com/Lucas7yoshi

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В наборе будет два образа героини, а также бейсбольная бита и молоток в качестве кирки. Об этом в Twitter сообщил датамайнер Lucas7yoshi. 

Также ко Дню святого Валентина игроков ожидает событие Love and War. После его начала появятся новые задания и небольшое количество бесплатной (не связанной с Харли Квинн) косметики.

Стоит отметить, что завтра, 6 февраля, в украинский прокат выходит фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", где главную роль исполнила Марго Робби.

Напомним, студия WB Games Montreal выпустила еще один тизер с намеком на продолжение нашумевшей серии игр о Бэтмене – Batman: Arkham.

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