В Fortnite добавят скин Харли Квинн из фильма "Хищные птицы"
15:27, 05 февраля 2020Игры
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В наборе у героини будет два образа.
В Fortnite появится скин Харли Квинн / twitter.com/Lucas7yoshi
5 февраля после очередного обновления в Fortnite появится комплект со скинами Харли Квинн - персонажа из комиксов DC.
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В наборе будет два образа героини, а также бейсбольная бита и молоток в качестве кирки. Об этом в Twitter сообщил датамайнер Lucas7yoshi.
Также ко Дню святого Валентина игроков ожидает событие Love and War. После его начала появятся новые задания и небольшое количество бесплатной (не связанной с Харли Квинн) косметики.
Стоит отметить, что завтра, 6 февраля, в украинский прокат выходит фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", где главную роль исполнила Марго Робби.
Напомним, студия WB Games Montreal выпустила еще один тизер с намеком на продолжение нашумевшей серии игр о Бэтмене – Batman: Arkham.
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