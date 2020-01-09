Авторы Batman: Arkham Origins намекнули на новую игру про Бэтмена

Разработчики опубликовали два изображения с подписью: "Поймайте рыцаря"

Сегодня студия WB Games Montreal выпустила еще один тизер с намеком на продолжение нашумевшей серии игр о Бэтмене – Batman: Arkham. На официальных страницах студии в Facebook и Twitter было опубликовано два разных изображения. Оба поста сопровождались надписью: «Поймайте рыцаря».

Прошлой осенью разработчики показали картинку с символами, с помощью которых намекнули, что в основу сюжета новой игры ляжет арка комиксов о «Суде Сов» — тайной преступной организации, члены которой годами управляли Готэмом в роли серых кардиналов. Таким образом поклонники ожидают в игре появление Ра'с аль-Гула и Мен-бэта.

Про серию Batman: Arkham

Batman: Arkham – это серия приключенческих компьютерных игр, основанных на комиксах о Бэтмене. Ее разработкой занималась студия Rocksteady. Первая часть серии, под названием Batman: Arkham Asylum вышла 2009 году и попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная игра о супергерое за всю историю видеоигр. За ней последовали два сиквела – Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight. Также был выпущен приквел Batman: Arkham Origins от студии WB Games Montreal. Новая игра про Бэтмена от этих разработчиков станет прямым продолжением Batman: Arkham Origins.

Трейлер Batman: Arkham Origins