Благодаря сериалу от Netflix тысячи игроков вернулись в «Ведьмак 3: Дикая охота»

За последние сутки в "Ведьмак" сыграло почти 50 тысяч игроков.

В минувшую пятницу на платформе Netflix вышел сериал «Ведьмак», основанный на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Сразу после выхода сериала игроки стали массово возвращаться в третью часть игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Согласно статистике с сайта SteamCharts за последние 24 часа в «Ведьмак 3» одновременно играло 48 тысяч игроков. Последний раз такое количество пользователей Steam одновременно играли в третьего «Ведьмака» в июне 2016 года – сразу после выхода последнего дополнения «Кровь и вино».

Вероятнее всего на поднявшийся ажиотаж повлиял не только выход одноименного сериала от Netflix, но и скидки на игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала зимняя распродажа для игр на ПК, которая продлится до 2 января включительно. На этой распродаже игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» продается со скидкой 70% - за 161 грн.