Steam установил рекорд по количеству пользователей онлайн

Предыдущий рекорд держался в течение двух лет.

Steam побил свой же рекорд по количеству игроков, одновременно использующих сервис.

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По статистике, опубликованной на Steam Database, количество игроков за последние 24 часа превысило 18,8 миллиона.

Прошлый рекорд, который был установлен в январе 2018 года, остановился на цифре 18,537 миллионов.

В то же время количество людей, находившихся в этот момент в какой-либо игре, уменьшилось: в январе 2018 года их было 7 миллионов, а сейчас - 5,8 миллиона.

Напомним, Plague Inc. - игра про создание болезней и распространение их по всему миру обновила свой рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. За последние три дня показатели посещаемости игры увеличились в четыре раза.