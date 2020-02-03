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Steam установил рекорд по количеству пользователей онлайн

12:44, 03 февраля 2020
Игры
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Steam установил рекорд по количеству онлайн пользователей / фото из открытых источников

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По статистике, опубликованной на Steam Database, количество игроков за последние 24 часа превысило 18,8 миллиона. 

Прошлый рекорд, который был установлен в январе 2018 года, остановился на цифре 18,537 миллионов.

В то же время количество людей, находившихся в этот момент в какой-либо игре, уменьшилось: в январе 2018 года их было 7 миллионов, а сейчас - 5,8 миллиона.

Напомним, Plague Inc. - игра про создание болезней и распространение их по всему миру обновила свой рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. За последние три дня показатели посещаемости игры увеличились в четыре раза.

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